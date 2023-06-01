صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "دراسات في علوم القرآن"

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، الإصدار السابع والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية ، وهو كتاب : " دراسات في علوم القرآن " من تأليف كل من : أ.د عبد الفتاح عبد الغني العواري أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين الأسبق ،وأ.د رمضان عبد العزيز عطا الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن ورئيس قطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا وبإشراف وتقديم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .



الكتاب يتناول عددًا من أهم قضايا علوم القرآن الكريم : من حيث نزوله، وجمعه، وترتيبه، وبيان الوجوه التي نزل عليها، وأسباب نزوله، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وغير ذلك مما له اختصاص به.



ويبين الأحوال التي لازمت جمع القرآن الكريم والعناية به في كل عصر من العصور منذ نزوله على النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم الناس هذا ؛ ليعرف المرء الجهود المتضافرة التي بذلتها الأمة في كل عصرٍ ومصر في خدمة القرآن الكريم وحفظه، كونه المصدر الأول للتشريع في ديننا الحنيف، فضلًا عن التعبد به حفظًا وتلاوة ودراسة.



ويؤكد أهمية معرفة علوم القرآن في تدبر القرآن الكريم وفهم أحكامه ومقاصده، والوقوف على شريف أسراره وكريم أغراضه، وفهم قضايا التدرُّج التشريعي وغيرها؛ مما يجعل منها زادًا علميًّا ومعرفيًّا متميّزًا، يعين على فهم النص القرآني والتعرّف على فقهه وأحكامه.