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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

افضل الطرق لحماية
افضل الطرق لحماية سيارتك من مخاطر العواصف

هناك الكثير من النصائح الخاصة بعالم السيارات، مثل كيفية التغلب على الاعطال الميكانيكية، أو الطرق الصحيحة للقيادة، بالاضافة إلى الكثير من الارشادات الاخرى، ولكن عندما يتعلق الامر بالطقس، فهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لانهاء الرحلة بسلام وللحفاظ على سيارتك ايضا من بعض المخاطر.

 

وفي 5 خطوات يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل الطرق لحماية سيارتك من مخاطر العواصف.

 افضل الطرق لحماية سيارتك من مخاطر العواصف
  • يجب أن نتابع النشرات الجوية باستمرار، لتجنب مشكلات الطقس واختيار الوقت الامثل للقيام برحلتك.

 

  • من الافضل أن تؤجل رحلات السفر، وخاصة اثناء السيول الشديدة أو العواصف الترابية، للحصول على المزيد من الامان،ولضمان مستوى رؤية مثالي، وفي الحالات الضرورية فمن الافضل أن تأخذ قسط من الراحة داخل احد الاماكن المخصصة لحين هدوء الاجواء.

 

  • اختر بعناية مكان اصطفاف سيارتك، ويفضل أن تكون بعيدًا عن الاشجار والنخيل، بالاضافة إلى لوحات الدعاية والابنية التي مازالت تحت الانشاء، لتجنب مخاطر سقوط احد الاجسام الصلبة واحداث اضرار بالغة.

 

  • يفضل أن تصطف بسيارتك داخل احد الجراجات المغطاة، وبالطبع يجب أن نلتزم بجميع القواعد المرورية، والسرعات المقررة، بالاضافة إلى اعطاء امر الانتظار في حالة انعدام الرؤية، مع استخدام الة التنبيه للاهمية، والالتزام بالحارة المرورية.

 

  • ننصح دومًا باغلاق النوافذ، وفتح مكيف السيارة للحصول على هواء نقي، ولتجنب مشكلات الجهاز التنفسي، أو ارتداء "كمامة" للحماية من الاتربة، بالاضافة إلى حماية الاعين ايضا عبر النظارات المخصصة.
سيارات حماية سيارتك مخاطر العواصف النشرات الجوية 5 خطوات

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