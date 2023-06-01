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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبث.. أول تعليق من المجر على أزمة رئاستها للاتحاد الأوروبي

المجر
المجر

قالت وزيرة العدل المجرية، جوديت فارجا، اليوم الخميس، إن البرلمان الأوروبي صوت عبثا علي قرار يتحدى حق المجر في رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وكتبت فارجا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "أنباء سيئة للأغلبية اليسارية في البرلمان الأوروبي: لقد صوتوا اليوم عبثًا على قرار يدين بلدنا.. الأعمال التحضيرية على قدم وساق”.

وأضافت أن “الجانب المجري الأسبوع المقبل سيستقبل بالفعل كبار موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين سيجرون تدريبا للقادة المجريين على رئاسة الاجتماعات”.

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وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يتحدى حق المجر في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024.

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