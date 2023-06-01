1.4 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال شهر مايو

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال شهر مايو الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الشهرى للبورصة المصرية سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 733.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 83.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 8%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.416 مليار جنيه.

فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.425 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال جلسات شهر مايوالماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%