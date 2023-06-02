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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تنسى تناوله.. اكتشاف مشروب خارق للرجال قبل العلاقة الزوجية

صدى البلد

إذا كنت تحاول حل مشاكلك العاطفية مع زوجتك ، فحاول استعادة قدرتك بالعلاقة الزوجية.

وقد أكد الخبراء على الحاجة إلى نظام تمارين مناسب واستهلاك نظام غذائي متوازن للحفاظ على الصحة العامة، لذلك يمكنك أيضًا محاولة تضمين بعض الأطعمة والمشروبات التي تعزز العلاقة الزوجية  وفقا ل healthshots

الشاي الأخضر
وقد يعد  الشاي الأخضر ليس مجرد مشروب رائع لفقدان الوزن ، ولكن يمكنه أيضًا زيادة قدرتك بالعلاقة الزوجية.

 

وقد يحتوي الشاي الأخضر على مركبات غنية تسمى بمضادات الاكسدة تعزز تدفق الدم إلى المناطق السفلية. 

 

ومن المعروف أيضا أن القهوة  محسِن للمزاج حيث أنها  مليئة بالكافيين مفيدةقبل العلاقة الزوجية لدى كل من الرجال والنساء.

 وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 من قبل مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth) ، كان الرجال الذين يتناولون القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

العلاقة الزوجية ضعف الانتصاب علاقة الزوجية شاي الأخضر بضعف الانتصاب الكافيين الشاى الأخضر مشروب نظام غذائى

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