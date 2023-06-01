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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفل غنائي في افتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

قام المطرب أحمد جمال ومعه عضوا كورال الأوبرا المصرية ساندرا ولجين مساء اليوم الخميس بافتتاح فقرات الحفل الغنائي، الذي يقام على هامش افتتاح فرع الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة.

وافتتح المطرب أحمد جمال والفريق الغنائي للأوبرا المصرية فقرات الحفل الغنائي بأغنية «تحيا مصر».
كما قدم الطفل عبد الرحمن عماد من ذوي الهمم فقرة غنائية بمشاركة أعضاء كورال دار الأوبرا المصرية ضمن فقرات الحفل الغنائي، ثم استكمل المطرب أحمد جمال فقرات الحفل الغنائي وسط حضور الجميع.

وكانت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة قد انطلقت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.

حضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ونجوم الأهلي في مختلف الألعاب والفنانين ورجال الصحافة والإعلام.

يشهد فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

 

المطرب أحمد جمال كورال الأوبرا المصرية ساندرا ولجين افتتاح فرع الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة محمود الخطيب

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