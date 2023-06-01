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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ كأس العالم في أول معرض لمتحف الفيفا بمدريد

صدى البلد

أعلن متحف الإتحاد الدولي لكرة القدم إطلاق أول معرض دائم له خارج سويسرا وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد. 

 

وتم تخصص المعرض لتاريخ كأس العالم لكرة القدم للرجال وسيدات، حيث يعرض عدداً من العناصر والقطع الأصلية والتذكارات التي استخدمت في المباريات واللاعبين، حيث أفتتح مساء اليوم.

 

واستضاف متحف فيفا منذ عام 2018، ومؤخرًا في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عددًا من المعارض المؤقتة الناجحة في كثير من البلاد خارج سويسرا، ولكن تلك الخطوة مهمة في استراتيجية متحف فيفا العامة للوصول إلى المزيد من المشجعين عالميًا، بجانب أنها تتماشي مع رسالة فيفا الرئيسية لجعل كرة القدم حقًا عالمية، والتي تستهدف نشر اللعبة وجعلها متاحة للجميع في جميع أنحاء العالم.

 

يقع المتحف في بلازا بويرتا ديل سول في قلب مدينة مدريد، ويتألف من سبعة طوابق، حيث يُعرض فيه مجموعة من أكبر مجموعات كرة القدم على وجه الكوكب، يقع المعرض التعاوني مع متحف فيفا في الطابق الثالث بالكامل، ويخصص لعرض تاريخ كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم لكرة القدم للسيدات ، حيث تعرض بحرص في حافظات الكثير من العناصر المتعلقة بكل نسخة من البطولة الرجالية منذ بدايتها في عام 1930، وبطولة السيدات منذ النسخة الأولى في عام 1991.

 

يمتد المعرض في الطابق الثالث على مساحة تبلغ 560 متر مربع، ويضم مقتنيات تاريخية بارزة تعود لأساطير اللعبة الجميلة مثل الراحل بيليه و الراحل دييجو مارادونا، بالإضافة إلى قطع أخرى تنتمي إلى لاعبين مثل زين الدين زيدان وإيكر كاسياس. 

 

وقال ماركو فازوني المدير التنفيذي لمتحف فيفا: "افتتاح أول معرض دائم لنا في الخارج يعد محطة هامة في تاريخ متحف فيفا، إنها خطوة حاسمة في إطار استراتيجيتنا العالمية، وتتيح لنا مشاركة سحر كرة القدم مع المزيد من المشجعين في جميع أنحاء العالم، يبرز هذا المعرض التزامنا بنشر تاريخ وتراث كرة القدم لأكبر عدد ممكن من عشاق اللعبة، ونعتقد أننا وجدنا الشريك المثالي في ليجندز لتحقيق ذلك".

متحف الإتحاد الدولي لكرة القدم العاصمة الإسبانية مدريد كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بلازا بويرتا ديل سول ماركو فازوني

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