محافظ الغربية يعلن بدء إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الوزير الأسبق الدكتور حسام المغازي استشاري الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس عبد الرحمن أبو زيد، العقيد عبد الحميد سيد، العقيد أحمد الجمل، المهندس محمد علاء.

وخلال اللقاء ناقش رحمي والمغازي الجدول الزمني لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتبا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وعقب اللقاء قامت الشركة بمعاينة الأرض واستلام الموقع تمهيدا للبدء في الأعمال والتي ستستغرق عامين من تاريخ البدء، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.