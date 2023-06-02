إنجاز جديد داخل الدولة المصرية.. الأهلي يفتتح الفرع الرابع الجديد بحضور رموز الرياضة والشخصيات العامة..وفي لفتة إنسانية محمود الخطيب يكرم العاملين في بناء النادي ووزير الرياضة يؤكد: صرح عظيم

شهدت الرياضة المصرية افتتاح صرح عظيم بافتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بحضور محمود الخطيب ووزير الشباب وبعض الشخصيات العامة والرياضية



وانطلقت منذ قليل مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.



وقد بدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.





الخطيب وصبحي يقصان شريط افتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة





انطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.





فيلم تسجيلي عن منشآت الأهلي بافتتاح فرع القاهرة الجديدة





انطلقت منذ قليل مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقام الخطيب برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بقص شريط الافتتاح في حضور كوكبة من الوزراء والمسئولين.

وفي بداية الحفل، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض ما تم إنجازه من منشآت بمقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وصولًا إلى الطفرة الكبيرة بفرع التجمع الخامس.





حفل غنائي في افتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة





قام المطرب أحمد جمال ومعه عضوا كورال الأوبرا المصرية ساندرا ولجين مساء اليوم الخميس بافتتاح فقرات الحفل الغنائي، الذي يقام على هامش افتتاح فرع الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة.

وافتتح المطرب أحمد جمال والفريق الغنائي للأوبرا المصرية فقرات الحفل الغنائي بأغنية «تحيا مصر».

كما قدم الطفل عبد الرحمن عماد من ذوي الهمم فقرة غنائية بمشاركة أعضاء كورال دار الأوبرا المصرية ضمن فقرات الحفل الغنائي، ثم استكمل المطرب أحمد جمال فقرات الحفل الغنائي وسط حضور الجميع.













الخطيب يكرم العمال المشاركين في بناء فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة





حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على المجهود الكبير الذي قاموا به لخروج هذا الصرح بالشكل الأمثل.





نص كلمة محمود الخطيب في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس









أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أن افتتاح فرع القاهرة الجديدة يوم تاريخي بكل المقاييس، وسيظل محفورًا فيذاكرة كل محب وعاشق للنادي، عندما تتذكر الأجيال القادمة النشأة الوطنية للأهلي في 1907 والتي بدأت على مساحةأرض بلغت أربعة أفدنة تقريبًا، واليوم 1 يونيو 2023 يتم افتتاح الفرع الرابع على مساحة 50 فدانًا مملوكة بالكاملللنادي، وإنه من حق كل أهلاوي سواء كان عضوًا أو واحدًا من الجماهير أو محبًّا للنادي من أي مكان، أن يفخر بالأهلي والانتماء إلى عائلته التي تملك 4 مقرات وليس فروعًا، وتوجه بالشكر إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع، وإلى كلمؤسسات الدولة وقياداتها، وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





أشرف صبحي: فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة صرح عظيم يسهم بتطور الرياضة المصرية





حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توجيه التهنئة للنادي الأهلي خلال كلمته مساء اليوم الخميس، في حفل افتتاح فرع النادي الجديد بالقاهرة الجديدة، وقال إنه عندما زار الفرع في فبراير من عام 2020 كانأرضًا فضاء، ويصعب الوصول إليه، إلا أنه بعد تواجده اليوم في حفل الافتتاح فوجئ بهذا المشهد العمراني الكبير بجوار الفرع الجديد للأهلي، مؤكدًا أنه إنجاز كبير للغاية، وصرح عظيم يساهم بقوة في دعم وتطور الرياضة المصرية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أن النادي الأهلي يشكل جزءًا كبيرًا ومهمًّا جدًّا للرياضة المصرية، وأن إنشاء فرع جديد للأهلي بهذا الشكل الرائع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة التي تتطور بشكل مختلف في كلالقطاعات والمجالات، ومنها بالطبع القطاع الشبابي والرياضي الذي يحظي بدعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.