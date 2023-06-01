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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يكشف التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد ودور الجمهور.. فيديو

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أكد محمود المخبزي الناقد الرياضي، بموقع صدى البلد أن جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم 1 والعنصر الأهم للفريق خاصة قبل اللقاء المصيري أمام الوداد، مشيرا إلى أننا نتذكر الظلم الذي تعرض له الأهلي خلال العام الماضي، وحرمانه من تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على البطولة 3 مرات متتالية.

 

وقال محمود المخبزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن وزير الشباب والرياضة تدخل بشكل فوري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والجهات الأمنية وحصل على موافقة 50 ألف مشجع في استاد القاهرة، وسنرى جمهور الكرة المصرية سيكون خلف النادي الأهلي في هذا اللقاء وحصول النادي الأهلى على بطولة أفريقيا سيعود بالإيجاب على الكرة المصرية.

 

وتابع الناقد الرياضي، أنه أتوقع أن تكون السعة الكاملة لاستاد القاهرة، خاصة أن اللقاء مصيري والنادي الأهلي عليه ألا يستقبل أي أهداف، وجميع لاعبي النادي الأهلي جاهزين للقاء.

 

وتوقع محمود المخبزي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والذي سيخوض به لقاء الوداد، قائلا "الشناوي في حراسة المرمي، أمامه علي معلول بالجهة اليسرى ومحمد هاني بالجهة اليمني، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم في خط الدفاع.

 

حسين الشحات ومحمود كهربا

أما على مستوى خط الوسط، فمتوقع أن يكون حمدي فتحي واليوم ديانج ومروان عطية، وفي خط الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا".

وزير الشباب والرياضة النادي الأهلي الوداد الدكتور مصطفى مدبولى بطولة افريقيا

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