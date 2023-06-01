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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر تدريبي بمقر الاتحاد الدولي لأعضاء الألعاب الإلكترونية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة معسكر للمشاركين من الاتحادات الأعضاء في منصة فيفا للألعاب الإلكترونية بزيورخ في سويسرا خلال الفترة من 14-16 يونيو الجاري داخل مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ومتحف فيفا.

وتقوم الاتحادات الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إسبانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة، بترشيح اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبلة بهدف التنافس علي حضور كأس العالم للسيدات التي ستقام في إستراليا ونيوزلندا.

ويشارك في المعسكر ممثلون لـ20 اتحادا بالإضافة إلى أعضاء من الدوري النسائي الأوروبي المتميز ،وسيقدم معسكر التدريب برنامجًا شاملاً للمشاركين يهدف إلى تحسين مهاراتهم ودعمهم في تطورهم المهني والشخصي ليصبحوا لاعبين رياضات إلكترونية في كرة القدم.

وقالت ساراي باريمان، مسئولة كرة القدم النسائية الرئيسية في فيفا: "من خلال هذا المعسكر الحديث، تدعمنا منصة فيفا للألعاب الإلكترونية في مهمتنا لتمكين النساء في مجتمع كرة القدم، ويوفر هذا البرنامج فرصة فريدة للنساء في المجتمع لتطوير مهاراتهن وبناء شبكاتهن وزيادة ثقتهن سواء على النطاق الرقمي أو خارجه. وستفتح الفعالية بلا شك إمكانات العديد من النساء الموهوبات، ونتطلع بشدة إلى استقبال اثنتين منهن في أستراليا في وقت لاحق من هذا العام".

الاتحاد الدولي لكرة القدم منصة فيفا للألعاب الإكترونية ببزيورخ الإتحاد الدولي لكرة القدم ومتحف فيفا وجنوب أفريقيا الدوري النسائي الأوروبي

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