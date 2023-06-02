الإفتاء تكشف مفاجأة عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط .. فيديو

كشف الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم شراء الأضحية بالتقسيط.

وقال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "من الجائز تقسيط الأضحية، فمن يرى أنه لديه موارد يستطيع أن يسد تقسيط فليضحى ويسد الدين فلا مانع من التقسيط".

وأضاف: "الأضحية عبادة يتقرب بها المستطيع، وهي سنة لمن استطاع وقدر عليها"، مضيفا: "من لا يستطيع وأراد أن يتقرب بشئ في هذه الأيام فليتقرب بما تيسر له، ولكن طالما لا يوجد استطاعة فممكن ميضحيش".

وتابع: "الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو الدرس الأكبر الذي لابد أن نتعامل به مع الأضحية"، مشيرا: "طريقة التضحية ومخلفات التضحية لابد أن نتعامل معها بما هو أحسن وأفضل لنا ولبيئتنا ونتعامل بالوجه الأحسن في كل شيء، كما نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء،: "الذي يظن في نفسه أن لديه موارد يمكن من خلالها يسد التقسيط، فليس هناك مانع من التقسيط بطرقه المختلفة".