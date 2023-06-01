حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت .. الإفتاء توضح

حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت.. سؤال بينته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي بصفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حكم قراءة المرأة القرآن بملابس البيت

وقالت الإفتاء يُستحبُّ للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئةٍ حسنةٍ، وقراءة المرأة للقرآن بملابس البيت من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا؛ إذ إنه لا يجب تغطية الرأس عند تلاوة القرآن، ولو غطَّته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل.

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

فيما كرَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم؛ حيث أكَّدَ فضيلته اعتزاز الأزهر الشريف وتقديره بأبنائه من حَفَظَة كتاب الله، واعتبرهم خير سفراء للأزهر.

وقرَّر فضيلته مضاعفة مكافأة الخمسة طلاب الأوائل بالمستوى الأول؛ لتصبح مكافأة الطَّالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب؛ حيث نجح في اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 59 ألف، والذين ترشحوا لاختبار المرحلة الثانية نجح منهم 18 ألف طالب، ثم ترشَّح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالب بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالب لكل مستوًى من المستويات الأربعة.

وفي المستوى الأول للمسابقة، فازت الطالبة إسراء السيد سعد محمد بالمركز الأول، بجائزة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه، والطَّالب زياد محمد مصطفى بالمركز الثاني، بجائزة قدرها ١٩٠ ألف جنيه، والطالب أحمد جمال السيد حشيش بالمركز الثالث، بجائزة قدرها ١٨٠ ألف جنيه، والطالبة إيمان وائل أحمد غريب بالمركز الرابع، بجائزة قدرها ١٧٠ ألف جنيه، والطالبة ملك وليد كامل إبرهيم بالمركز الخامس، بجائزة قدرها ١٦٠ ألف جنيه.

وفي المستوى الثاني للمسابقة، فاز الطالب محمد وائل أحمد غريب بالمركز الأول، بجائزة قدرها ١٠٠ ألف جنيه، والطالبة هبة عبد الجليل الجيوشي بالمركز الثاني، بجائزة قدرها ٩٥ ألف جنيه، والطالبة أحلام ربيع محمد أحمد بالمركز الثالث، بجائزة قدرها ٩٠ ألف جنيه، والطالبة فرحة إبراهيم سيد إبراهيم بالمركز الرابع، بجائزة قدرها ٨٥ ألف جنيه، والطَّالب محمد محمود على البنا، بالمركز الخامس، بجائزة قدرها ٨٠ ألف جنيه.

وفي المستوى الثالث فازت الطَّالبة تسنيم طارق عساكر بالمركز الأول، بجائزة قدرها ٥٠ ألف جنيه، وفي المستوى الرابع فاز الطَّالب محمد عبدالرحمن كامل عبدالعزيز بالمركز الأول، بمبلغ ٤٠ ألف جنيه.

وشارك في أعمال التحكيم 650 محكمًا بالمرحلة الأولى، في حين شارك في أعمال التحكيم بالمرحلة الثانية 230 محكمًا، في حين شاركت لجنة مراجعة المصحف في التحكيم في المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية.

جديرٌ بالذِّكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.