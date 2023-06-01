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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حُرمنا البصر ورزقنا البصيرة.. الثاني بمسابقة الإمام الأكبر: حفظت القرآن بدعم أختي

شيخ الأزهر يكرم محمد
شيخ الأزهر يكرم محمد وائل

كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عددا من أوائل مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، حيث أعرب محمد وائل أحمد غریب الطالب بالمرحلة الابتدائية بمعهد أحمد السيد عمر الابتدائي والحاصل على المركز الثاني، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر. 

 

وقال «غريب» في تصريحات لـ صدى البلد: بدأت حفظ القرآن الكريم في صغري متأثراً بأختي إيمان والتي كانت خير معين لي على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتشجيعي على أن أصل لما أنا فيه. 


فيما أكد الشيخ محمد علي محفظ قرآن بمحافظة الشرقية، إن الله تبارك وتعالى قد أنعم على إيمان وأخيها محمد بنعمة الإيمان والبصيرة، بعدما حرما البصر، فكانا لديهما سرعة حفظ وبديهة، وحرص أبويهما على تنشئتهما ودعمهما كي يكونا من أهل القرآن وحفظة كتابه الحكيم، فعوضهما ربهما فيهما بملكة النباهة وسرعة البديهة والأخلاق الحسنة.

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