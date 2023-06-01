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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. منظمة خريجي الأزهر تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن

أقيم اليوم الخميس، احتفال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة أبر العينين الخيرية، بتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي قد أعلنت عنها المنظمة مسبقاً وأجريت فعالياتها واختبارات المتقدمين لها في شهر رمضان 2023، وقد أسفرت النتائج عن فوز 23 طالباً وطالبة من جنسيات متعددة.

وأقيمت فعاليات الاحتفال بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر.

المحرصاوي

حماة للدين في مواجهة الفكر المتطرف

قال الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الأزهر سيبقى شامخاً بجهود شيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وعلمائه الأجلاء، وطلابه من شتى الجنسيات وعلمه النوراني الذي يقصده طلاب العالم الإسلامي من كافة بقاعه، لينهلوا من علوم القرآن والشريعة بوسطية واعتدال، وليكونوا حماة للدين في مواجهة الفكر المتطرف.
وأشاد المحرصاوي بجهود المنظمة في مواجهة الفكر المتطرف من خلال الدورات التدريبية التي تواكب متطلبات العصر، وسوق العمل لدى الشباب في كافة المجالات، فضلاً عن إجراء المسابقات الثقافية والمعرفية والقرأنية.

مسابقة حفظ القرآن الكريم 

يحملون اسم الأزهر 

من جانبه، أشاد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالجهود المبذولة في نجاح هذه المسابقة التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالمستوى الذي ظهر به الطلاب الوافدون في حفظ القرآن الكريم ومتن الشاطبية ومتن ألفية ابن مالك.
وأشار إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين في كافة المجالات، لأنهم هم من سيحملون اسم الأزهر في بلدانهم. 

سمية أبو العينين

مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين

فيما أشادت سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين بالدور الذي تقوم به المنظمة والخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين في إقامة مثل هذه المسابقات.


وقالت "أبوالعينين"، إن المؤسسة تدعم مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين لتكون حافزاً وتشجيعاً لهم في مسيرتهم التعليمية بالأزهر الشريف.

د.  عبد الدايم نصير

إحياء لإرثٍ علمي عظيم

كما وجه الدكتور عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة الشكر لمؤسسة أبوالعينين وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على رعايتهم لهذه المسابقة والجهود التي بذلت خلالها، والتي قد تضمنت إحياء لإرثٍ علمي عظيم، من متون قرأنية ولغوية، مطالباً أن تستمر المسابقة على هذا المنهج لإحياء هذا التراث العلمي.

ختام المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم 

اختتمت المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في حفظ القرآن الكريم؛ للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

قام باختبار المتسابقين نخبة من أساتذة القراءات، وتم تقسيم لجان الاختبار إلى ست لجان للبنين والبنات حيث اسفرت النتائج عن فوز سبعة طلاب لكل مستوى من مستويات المسابقة ، ويذكر ان المستوى الأول:تم اختباره فى حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن إلى جانب  المستوى الثالث  في أحد المتون الآتية: (متن تحفة الأطفال - متن الجزرية - متن الشاطبية - متن ألفية بن مالك).

وحصل الفائزون في هذه المسابقة على جوائز مالية قيمة يتم توزيعها في حفل كبير بحضور الشخصيات البارزة في الأزهر الشريف.


مسابقة هذا العام تحمل اسم الراحل الأستاذ الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الاوقاف الأسبق - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة؛ تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

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