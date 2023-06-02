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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

صدى البلد

 اندلع فجأة حريق فجأة داخل أحد المباني في إحدى المناطق الأعمال المركزية لتكشف السلطات الأسترالية عن استخدام نوع جديد من القنابل وذلك بالحريق الذي تم اندلاعه الأسبوع الماضي بأحدى المبانى السكنية بسيدني

 وفقا لموقع اكسبريس قد شهد  حريق هائل في أحدى المبانى الكبيرة والتي تعد متعددة  الطوابق وذلك بواسطة المدينة


أشارت مدير مراكز الإطفاء بسيندي أن فرق مختصة أكدت أن يكون سبب الحريق هو أحدى زجاجات  مزيل للعرق والتي تم تحويلها إلى قنبلة، كنوع من التحديات التي تم نشرها مؤخرا عبر بعض منصات التواصل وذلك لكسب القليل من الشهرة .

على الجانب الآخر تعد  ظاهرة "القنبلة" والتي تم رصدها بشكل واسع عبر بعض منصات التواصل في عدد من الدول حول العالم، هي الأقوى حتى الآن لسبب هذا الحريق.

التيك توك حريق هائل

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مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

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