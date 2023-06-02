ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع خلال تداولات مساء أمس الخميس، حيث انخفض الدولار بعد أن بيانات اقتصادية أمريكية أثارت التكهنات بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع الشهر الجاري.
وفي ختام جلسة الخميس، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند التسوية بنسبة 0.7% أو بنحو 13.40 دولار إلى 1995.50 دولار للأوقية.
وانكمش التصنيع في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي في مايو حيث استمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض، في حين زاد عدد طلبات البطالة الجديدة بشكل متواضع الأسبوع الماضي.
وتراجع الدولار، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، في حين سجلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أسبوعين، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بدون فوائد.
وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا لإبقاء بنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الجاري، مقارنة بنسبة احتمالية بلغت 30٪ سابقًا.