ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

ارتفعت الذهب مساء أمس الأربعاء، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة الدولار وتوقع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأمريكي يجعل المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1966.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.1% هذا الشهر. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3% إلى 1982.10 دولار عند التسوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5% إلى 23.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6% إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5% إلى 1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.