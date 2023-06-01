ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

ارتفعت الذهب مساء أمس الأربعاء، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة ‏الدولار وتوقع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأمريكي يجعل ‏المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.‏

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1966.89 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.1% هذا الشهر. وسجلت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3% إلى 1982.10 دولار عند التسوية.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.5% إلى 23.56 دولار للأوقية، ‏وهبط البلاتين 1.6% إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5% إلى ‏‏1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.‏

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي ‏سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع ‏أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏