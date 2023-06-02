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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الرياح.. إصابة شخصين إثر سقوط لافتة عليهما بالزقازيق

صدى البلد

أصيب شخصان بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر سقوط لافتة عليهم بسبب الرياح بمنطقة المنتزة بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.


فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار باستقبال كلا من "يسري ع س" 67 سنة و"سامي ا م ط" 70 سنة مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وجرح بالرأس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.


وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر سقوط لافتة عليهم بسبب الرياح بمنطقة المنتزة بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الرعاية الصحية بالزقازيق سوء الطقس كدمات وسحجات مدينة الزقازيق مستشفى الاحرار

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