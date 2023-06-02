مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل

لم يحسم النجم الأرجنتيني وبطل العالم في مونديال قطر 2022 ليونيل ميسي بعد قراره بشان مستقبله، لكن هناك مؤشرات حول عودته إلى برشلونة.

فيما أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتيير أن مباراة يوم السبت المقبل ستكون الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب بارك دي برينس، عندما يواجه فريقه نادي كليرمون فيران.

وقال غالتيير: "لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. ستكون هذه آخر مباراة له في بارك دي برينس، وآمل أن يتلقى أحر الترحيب".

وانتقل ميسي إلى النادي الباريسي في أغسطس 2021، في مخطط للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك لم يتحقق.



وكافح نجم برشلونة السابق والحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات للتكيف مع ناديه الجديد وسجل ستة أهداف فقط في الدوري في أول 26 مباراة له مع باريس سان جيرمان، مما أثار استهجان وانتقادات من الجماهير.

ومع ذلك، تحسن ميسي هذا الموسم حيث طور شراكة ناجحة مع كيليان مبابي.



وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

