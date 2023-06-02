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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخاً وطائرة مسيرة على كييف

صدى البلد

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على قناتها الرسمية تليجرام، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا أسقطت أكثر من 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في كييف في وقت متأخر من ليل الخميس في سادس هجوم جوي على التوالي على العاصمة.
 


ونفذت روسيا أكثر من 20 هجومًا صاروخيًا وطائرات بدون طيار على كييف خلال شهر مايو وحده، بحسب صحيفة "ذا كييف أندبندنت"، ولم ترد انباء عن وقوع إصابات أو أضرار. 

 

وذكرت الإدارة أن حطام طائرة بدون طيار تم إسقاطها قد سقط على طريق في منطقة دارنيتسكي بالمدينة وأن عمال الطوارئ كانوا في الموقع.

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو قناته الرسمية على تليجرام بأن الانفجارات وقعت في كييف خلال الليل في 2 يونيو، في حوالي الساعة 3:15 بالتوقيت المحلي.

وأضاف كليتشكو أن أنظمة الدفاع الجوي للمدينة كانت تعمل ، لكن موجة أخرى من هجمات الطائرات بدون طيار كانت قادمة.

في اليوم السابق ليلا، أسفر هجوم جوي روسي على كييف عن مقتل ثلاثة مدنيين ، بينهم طفلان، كما أصاب الهجوم 14 شخصًا في منطقتين في كييف.

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