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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة طرق: محاور النقل شرايين الحياة

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة، متابعًا أن سقف الطموح في قطاع النقل يرتبط بسقف طموح الدولة في التطوير والمشروعات التنموية التي تقوم بها.
 

وأضاف “المهدي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أنه لايمكن عمل مشروعات تنمية عمرانية أو زراعية أو سياحية أو استغلال الموارد الطبيعية من مناجم ومحاجر إلا بوجود شبكة مواصلات، متابعًا أن الطرق هو جزء من شبكة المواصلات .

وأوضح أستاذ هندسة الطرق أن الفترة الماضية شهد فيها قطاع الطرق طفرة غير مسبوقة، حيث تم إنشاء المشروع القومي للطرق والذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض، مؤكدًا أن محاور النقل هي شرايين للحياة تؤدي إلى دعم مشروعات تنموية حقيقية.

 

هندسة الطرق قطاع النقل مشروعات التنمية المستدامة المشروع القومى للطرق توك شو صدى البلد

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