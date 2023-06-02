متنزلوش.. عاصفة ترابية تضرب تلك المناطق خلال ساعات| والأرصاد تناشد: البسوا الكمامات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية؛ وبالتالي استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث متوقع اليوم أيضًا أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.



أجواء شديدة الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة النهار بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع استمرار نشاط الرياح والذي تتراوح سرعته ما بين الـ 30 والـ 40 كم/ساعة، ويعمل على إثارة الرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، حيث يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية.



وأوضحت أنه متوقع وجود فرص أمطار من خفيفة لـ متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا، لافتة إلى أنه متوقع من غدًا السبت تغير مصادر الكتل الهوائية وانتهاء العاصفة الترابية.