بعثة المنتخب للإعاقات الذهنية تتجه إلى فرنسا للمشاركة بدورة الألعاب العالمية

غادرت بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية مطار القاهرة، اليوم، متجهة إلى دولة فرنسا، وذلك للمشاركة بدورة الألعاب العالمية والتي تقام في فرنسا خلال الفترة ما بين 4 وحتى 10 يونيو الجاري.

وتشارك مصر بـ 57 لاعبًا بخمس ألعاب من أصل 14 رياضة مختلفة وهم ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه.

ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة بينما تسافر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاعاقات الذهنية.

ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.

وأكدت أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي واللجنة البارالمبية المصرية، أن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق المزيد من الميداليات المتنوعة في البطولة ورفع علم مصر عاليًا.

كما أن هذه البطولة تعتبر فرصة كبيرة من أجل الاحتكاك القوي للاعبين، مع لاعبي المنتخبات الوطنية المختلفة على مستوى العالم، ورفع وتطوير المستوى الفني الخاص بهم.