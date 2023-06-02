عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصحبة الجميلة.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي

محمد رمضان وحسين
محمد رمضان وحسين فهمي

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهر محمد رمضان برفقه الفنان حسين فهمي، وعلق علي الصورة كاتبًا: “الصحبة الجميلة”.

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

ويعرض لـ محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

 

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 35 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر. 

الفنان محمد رمضان محمد رمضان الفنان حسين فهمى حسين فهمي اخبار محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

موضوعات متعلقة

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد ابنه تيم.. شاهد

فرحة الحسين.. هاشتاج زفاف ولي العهد يتصدر تريند تويتر

فخور بيكي يا حب عمري.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

برفقه أسرته.. مؤمن زكريا في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز.. وهاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

أحدث ظهور لنجم الأهلي من داخل الجيم .. شاهد

ارتفاع درجات الحرارة تسيطر على شوارع الجيزة والقاهرة .. صور

ترشيحاتنا

مقتل شخص على يد آخرين في مشاجرة بالتجمع الأول

شقيق بن شرقي يكشف حقيقة عودة اللاعب لنادي الزمالك.. خاص

الصور الأولى لحادث خروج قطار عن مساره في الإسماعيلية

الأمم المتحدة تبدد جهود أمريكية مكثفة لمنع إيران من تولي منصبين

النفط يرتفع مع إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون سقف الدين

حقيقة هدم مساجد آل البيت وإقامة مشروعات استثمارية.. وزارة الأوقاف ترد بالأدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ