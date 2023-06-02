نفوق 25 رأس ماشية في حريق 4 منازل بأسيوط

اندلع حريق هائل اليوم الجمعة في 4 منازل بقرية جزيرة المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط أسفر عن نفوق 25 رأس ماشية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في 4 منازل ونفوق 25 رأس ماشية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منازل كلا من " طلعت. ر" و " حمدي. ر" و " إبراهيم. ع" و " صابر. ع" وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على الحريق واخماده قبل أن تمتد السنة اللهب إلى المنازل المجاورة.



أسفر الحريق عن نفوق 25 رأس ماشية ما بين جاموس وأبقار وأغنام وماعز بالحظائر الخاصة بالمنازل، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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