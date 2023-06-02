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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسهم أوروبا تصعد بعد الموافقة على تشريع سقف الدين الأمريكي

أسهم أوروبا تصعد
أسهم أوروبا تصعد بعد الموافقة على تشريع سقف الدين الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، تقودها أسهم شركات التعدين والعقارات، إذ تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون سقف الدين، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي ويدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتجنب الولايات المتحدة بذلك ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصعد مؤشر العقارات الأوروبي أيضا 1.9 بالمئة، إذ واصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو.

وزادت أسهم شركتي بوما وأديداس الألمانيتين لصناعة الملابس الرياضية 3.9 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب بعدما رفعت متاجر لولوليمون أثليتيكا الأمريكية توقعاتها للمبيعات السنوية والأرباح.

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