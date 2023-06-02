كان شغال بالآلة الحاسبة.. رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يوضح حقيقة صورة طالب اتهم بالغش

انتشرت صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك توضح قيام رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا في محافظة المنوفية بالوقوف خلف طالب أثناء أداء الامتحان في امتحانات نهاية العام الدراسي.

ووصف العشرات الصورة بأن الطالب يغش من أحدي الوسائل ورئيس الجامعة قام بضبطه ووضعت أسفلها عبارة “ رصيد الستر خلص”.

فيما قال الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، أنه لم يحدث ما تم وصفه علي الصورة مطلقا وغش الطالب.

وأوضح أن الطالب كان يركز في الإلة الحاسبة وورقة الامتحان ولم يتم ضبطه متهما بالغش كما أشاع البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتابع أن الطالب في حالة تركيز في ورقة الإجابة وتم التقاط الصورة بصورة سريعة، قبل ان يقوم رئيس الجامعة بالتحدث مع الطالب للاطمئنان عليه أثناء الامتحان، نافيا حدوث واقعة غش.