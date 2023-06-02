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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلامنا.. الاسم الجديد لجمعية بيروت دي سي

أفلامنا
أفلامنا

بعد 24 سنة من العمل على تمكين صناع الأفلام والعاملين في القطاع السينمائي في المنطقة العربية، تكشف "بيروت دي سي" عن اسمها الجديد "أفلامنا"، مواصلة التزامها تجاه السينمائيين بدعمهم على  تطوير قدراتهم ونشر سردياتهم كما التزامها تجاه الجمهور العربي في حقه في مشاهدة الإنتاج السينمائي  والإطلاع على مجمل الإنتاج الثقافي العربي.

انطلقت "أفلامنا" ومقرها بيروت سنة 1999 كتعاونية حملت اسم "بيروت دي سي" لتتحوّل سنة 2006 إلى جمعية أطلقت عدة برامج وأنشطة وفعاليات تهدف إلى دعم السينما العربية المستقلة. وبالإعلان عن الاسم الجديد الآن، تحمل "أفلامنا" إرث أكثر من عقدين من العمل وتمضي قدماً لمواصلة تحقيق أهدافها ومهامها.


تسعى "أفلامنا" لتطوير قدرات صنّاع الأفلام في مختلف أنحاء المنطقة العربيّة وتأمين احتياجاتهم واحتياجات‎ ‎الجمهور من خلال إنتاج موارد ومصادر للمعلومات وتنظّيم فعاليّات لإتاحة الفرص أمام السّرديّات المهمّشة والمقموعة للوصول إلى الجمهور، وتأمين ‏الظروف التي تتيح لهذه السّرديّات التّأثير بمجتمعاتها.

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بالإضافة إلى ابتكار منصات تؤسّس لشراكات بين صنّاع الأفلام والمجتمع المدني ‏والجمهور، شراكات مبتكرة  قادرة على صنع التّغيير وتسعى إلى توسيع نطاق مشاهدة الجمهور للأفلام عبر خلق مساحات مشاهدة مبتكرة وغير ‏تقليديّة، محليّة وعربيّة وعالميّة.

منذ سنوات تأسيسها الأولى، تؤمن "أفلامنا" بقدرة الفيلم على المساهمة في صنع التغيير في المجتمعات وحق إتاحة الإنتاجات السينمائية للجمهور العربي دون إقصاء وتترجم هذه الرؤية من خلال برامجها وهي كالآتي:
- برنامج التأثير لتغيير السردية
يهدف إلى دعم السّرديّات المهمّشة وأنشطة إنتاج التّأثير وتوزيعه‎ ‎للمساهمة في جعل السّينما العربيّة المستقلّة، سينما ‏مستدامة قادرة على الانتشار والوصول لجمهورها الواسع. ‏

برنامج دعم صناع الأفلام المستقلين
يعمل البرنامج على إجراء بحوث موثّقة حول قضايا الأجور وحريّة التّعبير والأمن والسّلامة بهدف إبتكار حلول لمشاكلها من خلال مساحات تفاعل ولقاءات، وتوفّير صناديق دعم مُوجّهة، وإنتاج مصادر مفتوحة لدعم صنّاع الأفلام في رواية ‏قصصهم متحرّرين من الرّقابة والعوائق السّياسيّة في المنطقة العربيّة.

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