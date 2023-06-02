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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: ديننا يدعو إلى احترام الكبير سنا أو مقاما

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة "بمسجد صلاح الدين بالمنيل بمحافظة القاهرة اليوم، تحت عنوان: "احترام الكبير".

الجمعة الثانية من ذي القعدة 

وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وخلال خطبته أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا دين القيم، والأخلاق، والإنسانية، ودين الفطرةِ السليمةِ السويةِ، والفطرةُ السليمةُ السويةُ تقتضي الإحسان إلى من أحسن إلينا، وتقتضي شكر النعمة ومن أجراها الله على يديه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ"، وفي الحديث القدسي يقول الحق سبحانه: "عِبَدِيْ! لَمْ تَشْكُرْنِي إِذَا لَمْ تَشْكُرْ مَنْ أَجْرَيْتُ النِّعْمَةَ عَلَى يَدَيْهِ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ"، وأحق الناس بالشكر بعد شكر الله (عز وجل) هم الوالدين، حيث يقول سبحانه: "أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ"، وشكر كل من أحسن إليك، فديننا يدعو إلى احترام الكبير مطلقًا سواء أكان كبيرًا في السن أم في المقام، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَالي فِيهِ والجَافي عَنْهُ، وإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا". 

ورُوي أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رأى شيخًا كبيرًا من أهل الذمة يسأل الناس، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى بيت المال فقال: "انظر هذا وضُرباءه، فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم"، وهذا سيدنا موسى (عليه السلام) كما حكى القرآن في سورة القصص، حيث يقول سبحانه: "وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ  قَالَ مَا خَطْبُكُمَا  قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ  وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"، فسقى لهما لأمرين: صونًا للفتاتين، وإكرامًا لهذا الشيخ الكبير.

وهذا سيدنا زكريا (عليه السلام) يتوسل إلى الله بكبر سنه: "قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا"، وكانت الاستجابة: "يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا"، فالسن له مقامه، والعلم له مقامه، مؤكدًا أن الواجب يقتضي احترام الكبير سنًا، واحترام الكبير مقامًا، ولما قدم سيد الأنصار سيدنا سعد بن معاذ (رضي الله عنه) قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "قوموا إلى سيِّدِكم".

وهذا سيدنا موسى (عله السلام) يتأدب مع الكبير علمًا العبد الصالح، ويقول له: "هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا"، ويقول شوقي:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
لا كما يقول الآخر:
أَعَلِّمُهُ الرِمايَةَ كُلُّ يَومٍ
فَلَمّا اِشتَدَّ ساعِدُهُ رَماني
وَكَم عَلَّمتُهُ نَظمَ القَوافي
فَلَمّا قالَ قافِيَةً هَجاني
ولا كما يقول الآخر:
مررت على المروءة وهي تبكي
فقلت علام تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وقومي
جميعًا دون خلق الله ماتوا

وشدد: فما أحوجنا إلى إحياء قيم ديننا ومجتمعنا الأصيلة من المروءة وإكرام الكبير واحترام المعلم أيًّا كان موقعه في مدرسته أو مسجده أو مصنعه، واحترام الآباء والأعمام والأخوال والخالات وكل كبير، فليس منا من لم يوقر كبيرنا.

كما أكد وزير الأوقاف أن الإنسان هو الانسان،  وحيث تكون مصالح والعباد والبلاد فثمة شرع الله، وديننا دين الإنسانية، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "الناسُ معادِنٌ كمعادِنِ الذهبِ والفضةِ، خيارُهم في الجاهلِيَّةِ، خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا "، وهذا شاعر جاهلي وهو أمية بن أبي الصلت كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحب أن يسمع شعره، فعن الشريد بن سويد الثقفي كان يقول: قال لي النبي (صلى الله عليه وسلم): "هل معك من شِعرِ أميةَ بنِ أبي الصلتِ ؟ قلتُ : نعم ؛ فأنشدتُه بيتًا، فقال : هيه هيه حتى أنشدتُه مائةَ بيتٍ فقال: إن كاد ليُسْلِمَ"، وكان مما قاله وهي أبيات في منتهى الرقي الإنساني ينبغي أن نحفظها جميعًا، وأن يحفظها أبناؤنا وأن يحفظها شبابنا، حيث قالها بحس إنساني مرهف في عتاب رقيق لولده، عتاب الوالد لولده، عتاب الأب المكلوم لابن على طريق العقوق يقول:
غَذوَتُكَ مولوداً وَعُلتُكَ يافِعاً
تُعَلُّ بِما أُحنيَ عَلَيكَ وَتَنهلُ
إِذا لَيلَةٌ نابَتكَ بِالشَكو لَم
أَبِت لِشَكواكَ إِلّا ساهِراً أَتَمَلمَلُ
كَأَني أَنا المَطروقُ دونَكَ بِالَذي
طُرِقَت بِهِ دوني فَعَينايَ تَهمُلُ
تَخافُ الرَدى نَفسي عَلَيكَ وَإِنَني
لَأَعلَمُ أَنَ المَوتَ حَتمٌ مُؤَجَّلُ
فَلَمّا بَلَغَت السِّنَ وَالغايَةَ الَّتي
إِليها مَدى ما كُنتُ فيكَ أُؤَمِلُ
جَعَلتَ جَزائي غِلظَةً وَفَظاظَةً
كَأَنَكَ أَنتَ المُنعِمُ المُتَفَضِلُ
فَلَيتَكَ إِذ لَم تَرعَ حَقَّ أُبوَتي
فَعَلتَ كَما الجارُ المُجاورُ يَفعَلُ
واختتم وزير الأوقاف خطبته سائلًا الله تعالى أن يهدي أبناءنا وشبابنا وبناتنا وسائر مجتمعنا إلى صالح الأخلاق.

 

صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بالمنيل
الأوقاف خطبة الجمعة مسجد صلاح الدين احترام الكبير إحياء قيم ديننا عمر بن الخطاب الجمعة الثانية من ذي القعدة

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