الجمعة الثانية من ذي القعدة.. احترام الكبير موضوع الخطبة وافتتاح 8 مساجد

تنقل شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة الثانية من ذي القعدة، ظهر اليوم، على الهواء مباشرة، من رحاب مسجد السلطان حسن بحي القلعة.

الجمعة الثانية من ذي القعدة

وتبدأ شعائر الجمعة الثانية من ذي القعدة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، وخطيبا الشيخ أحمد الغنام من علماء وزارة الأوقاف، تحت عنوان: "احترام الكبير".

بينما يؤدي علماء القافلة الدعوية المشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف خطبة الجمعة الثانية من ذي القعدة فى عدد من المساجد في محافظات: شمال وجنوب سيناء والأقصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، حيث تستهدف القافلة التواجد في ٣ محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

وأضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إنه من المقرر أن تركز القافلة المشتركة على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

افتتاحات المساجد الجديدة في الجمعة الثانية من ذي القعدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف في إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

ومن المساجد المقرر افتتاحها في الجمعة الثانية من ذي القعدة ما يلي:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب مديرية أوقاف الجيزة

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول