بزيادة 268 مليون.. 2 مليار جنيه إيرادات الأوقاف في 11 شهرًا

حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 مايو 2023م حتى 31 مايو 2023م مبلغًا وقدره (229,450,860) جنيهًا، بزيادة قدرها (36,005,653) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( 18,6% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 / 2022م , وبزيادة قدرها (30,280,522) جنيهًا , بنسبة تقدر بنحو ( 15,20% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020 / 2021م.



كما بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م مبلغًا وقدره (2,072,087,563) جنيهًا ، بزيادة قدرها (268,436,563) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( 14,9% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م ، وبزيادة قدرها (475,103,618) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( 29,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.