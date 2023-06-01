عبدالبصير قارئا والغنام خطيبا.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الثانية من ذي القعدة

يستقبل مسجد السلطان حسن بحي القلعة الجمعة الثانية من ذي القعدة، حيث تنقل شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر صلاة الجمعة الثانية من ذي القعدة على الهواء مباشرة.

الجمعة الثانية من ذي القعدة

وتبدأ شعائر الجمعة الثانية من ذي القعدة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، وخطيبا الشيخ أحمد الغنام من علماء وزارة الأوقاف، تحت عنوان: "احترام الكبير".

افتتاح 8 مساجد في الجمعة الثانية من ذي القعدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1163 ) مسجدًا منها ( 939 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 224 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية



1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة



2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

مديرية أوقاف كفر الشيخ



4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف الجيزة



6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية



7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا



1. الرشايدة – الحلفاية قبلي – نجع حمادي

انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة

كما يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء )، يوم الجمعة القادمة: ( 13 ذو القعدة 1444هـ)، الموافق(2/ 6/ 2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" احترام الكبير "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف شمال سيناء – العريش ،وبيانهم كالتالي:



1. الشيخ / محمود أحمد مرزوق مدير المديرية النصر

2. الشيخ / حسن صالح علي المعلاولي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الرفاعي

3. الشيخ / صبري محمد أبو العطا إمام وخطيب الفتاح

4. الشيخ / أشرف سامي سالمان عمرو واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمرو بن العاص

5. الشيخ / حمادة بشير محمد إمام وخطيب أم القرى

6. الشيخ / أحمد علي المجلي محمود واعظ بمجمع البحوث الإسلامية المجمع الإسلامي بالمساعيد

7. الشيخ / محمد مجدي محمد إمام وخطيب القرماني

8. الشيخ / علي السيد عبد الجليل سلامة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الخير والبركة بالمساعيد

9. الشيخ / محمود السيد محمود إمام وخطيب المعلمين بالضاحية

10. الشيخ رمضان جودة معوض طلبة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر بالفواخرية

ثانياً : مديرية أوقاف الأقصر – بندر الأقصر ، وبيانهم كالتالي:



1. الشيخ / صلاح نور عبد العال وكيل المديرية صلاح الدين

2. الشيخ / أمين عبد الستار الصادق علي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عبدالمجيد أغا

3. الشيخ / بدوي محمد سيد أحمد إمام وخطيب أبو عياد

4. الشيخ / حمدي زكي عبد الله جاد الله واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحشي

5. الشيخ / أبو الحسن محمد حامد إمام وخطيب أحمد النجم

6. الشيخ / مدحت عبد الستار محمد موسى واعظ بمجمع البحوث الإسلامية علي القرافي

7. الشيخ / محمد أحمد عبيد إمام وخطيب السيد يوسف

8. الشيخ / أمير محمد أحمد عبادي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية محسب

9. الشيخ / مبارك علي محمد إمام وخطيب أبو الحجاج

10. الشيخ / محمد مصطفى محمد أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية المقشقش

ثالثًا: مديرية أوقاف جنوب سيناء – الطور ، وبيانهم كالتالي:



1. الشيخ/ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة الصحابة

2. الشيخ / رفيق سليمان ناصف الشناوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفتح

3. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي إمام وخطيب الفيروز

4. الشيخ / يوسف عبد الجواد حسن عبد الله واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة

5. الشيخ/ حسيني محمد عبدالحميد إمام وخطيب الحق المبين

6. الشيخ / محمد محمود محمود الشال واعظ بمجمع البحوث الإسلامية السلام القديم

7. الشيخ/ محمد أحمد محمود الفخراني إمام وخطيب المروة الجديد

8. الشيخ / محمد ماهر محمد العجوز واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الروضة

9. الشيخ/ محمود صابر أحمد عثمان إمام وخطيب المنشية

10. الشيخ / محمد أحمد عبد الحميد بدوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن