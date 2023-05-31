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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجربة عظيمة.. وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بـ مصر في ضبط شئون المساجد

وزير الأوقاف الفلسطيني
وزير الأوقاف الفلسطيني

أشاد الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني بالتجربة المصرية في ضبط شئون المساجد ، مؤكدًا أنها تجربة عظيمة نسير على منوالها.

القدس والمواثيق الدولية

كما أشاد إشادة بالغة بكتاب "القدس والمواثيق الدولية" الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية، حيث يؤكد هذا الكتاب أن القدس في قلوبنا ، وأنها جزء من هويتنا وتاريخنا ، وهي مستقر أقصانا ؛ أولى القبلتين , وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين ، ومَسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وأن القدس بأقصاها أحد أهم قضايانا ، وأولوياتنا ، ومفتاح لأي حل للسلام العادل والشامل في المنطقة.
ويلقي الضوء على مكانة القدس، وتاريخها ، وواقعها ، وعدالة قضيتها ، والمواثيق الدولية الصادرة بشأنها، ويدحض بالوثائق التاريخية أباطيل وأغاليط من يحاولون الانحراف بها عن مسارها الصحيح وتاريخها العريق ، وكونها عاصمة لدولة فلسطين.


مبادرة اعرف قدر نبيك 

وفي إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله، أطلقت مديرية أوقاف القاهرة مبادرة : "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أمس   الثلاثاء، بحضور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ، والدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وجمع من قيادات الشباب والرياضة وجمع غفير من الشباب.
وقد أكد الدكتور/ خالد صلاح الدين حسونه مدير المديرية أن مبادرة: "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" من المبادرات السامية ولها غايات نبيلة، وتهدف إلى التعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وبيان عظيم قدره (صلى الله عليه وسلم)، وأن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، حيث إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

الأوقاف الشيخ حاتم محمد البكري الشئون الدينية الفلسطيني القدس والمواثيق الدولية المساجد

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