الأوقاف تخصص مجالس الإفتاء بالمساجد للحديث عن فقه الحج

كشفت وزارة الأوقاف خطة توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ ، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وبناء الوعي الرشيد، والتوعية بما يتناسب مع المواسم المتنوعة خلال العام ، ومنها موسم الحج، وبيانها كالتالي :

أولًا : تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج ، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج ، وعددها (112) مجلس إفتاء .

ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج .

ثالثًا: تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج ، وذلك على النحو التالي :

1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م

2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م

3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م

رابعًا : في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، تقرر عقد محاضرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بجميع المحافظات خلال شهر يونيو 2023م ،بعد صلاة المغرب ، وذلك بعدد

( 1000 ) مسجد ، وبمشاركة ( 1000 ) إمام من الأوقاف ، و ( 1000 ) واعظ من الأزهر الشريف ، وتتناول بعض هذه اللقاءات التعريف بمناسك الحج ، وتعظيم هذه الشعيرة من خلال الموضوعات التالية :

1 - الحج مدرسة إيمانية - 13 يونيو ٢٠٢٣م

2 - فضائل العشر وأحكام الأضحية - 20 يونيو ٢٠٢٣م

3 - سنن العيد وآدابه - ٢7 يونيو ٢٠٢٣م

خامسًا : الأسبوع الثقافي الدعوي :

تقرر عقد الأسبوع الثقافي الدعوي الأسبوع القادم في الفترة من 4/ 6/ 2023م حتى 7/ 6/ 2023م تحت عنوان ( فقه الحج )، وذلك على النحو التالي :

م - اليوم - الموضوع

1. - الأحد 4/ 6/ 2023م - ماذا قبل الحج ؟

2. - الاثنين 5/ 6/ 2023م - الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير

3. - الثلاثاء 6/ 6/ 2023م - الحج مدرسة أخلاقية

4. - الأربعاء 7/ 6/ 2023م - شعائر الحج والتذكرة باليوم الآخر

وسيتم إقامة الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية وعددها ( 27 مديرية ) ، من خلال المساجد التالية :

1. - القاهرة - التوفيقي بحلوان

2. - الجيزة - المجمع الإسلامي (أ) – الشيخ زايد

3. - الإسكندرية - القدس – كوبري الناموس – محرم بك

4. - الإسماعيلية - الرحمن الصعايدة - أبو صوير المحطة

5. - أسوان - منصور حمادة – شارع عباس فريد –أسوان أول

6. - أسيوط - التقوى – شارع ثابت – مدينة أسيوط

7. - الأقصر - العتيق – أرمنت

8. - البحر الأحمر - سيد الشهداء – سفاجا

9. - البحيرة - الغفران – مدينة إيتاي البارود

10. - بني سويف - حي بني سويف الجديدة – بندر بني سويف

11. - بورسعيد - المجمع الإسلامي – الزهور

12. - جنوب سيناء - الإمام علي – مدينة أبو رديس

13. - الدقهلية - العراقي – طناح – شرق المنصورة

14. - دمياط - الكبير – ميت أبو غالب

15. - سوهاج - خالد بن الوليد – بندر سوهاج

16. - السويس - نبي الله داود ( عليه السلام ) – السلام – عتاقة

17. - الشرقية - مسجد السلام – المجاورة 36 – العاشر من رمضان

18. - شمال سيناء - عمرو بن العاص – حي المساعيد – غرب العريش

19. - الغربية - النور – قرية مشال – بسيون

20. - الفيوم - الشبان المسلمين

21. - القليوبية - الطناني – شبين القناطر شرق

22. - قنا - الوحدة العربية – مدينة العمال

23. - كفر الشيخ - الكبير أريمون

24. - مطروح - الرمل – سيوة

25. - المنوفية - الأربعين – سرس الليان

26. - المنيا - التحرير – شلبي

27. - الوادي الجديد - التواب الرحيم – المجمع الإسلامي – الداخلة

سادسًا : تقرر عقد ندوة عقيدتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصحيفة عقيدتي للتعريف بموسم الحج في ندوة علمية كبرى تحت عنوان (إرشادات فقهية وطبية لحجاج بيت الله) بمسجد المهند بالتجمع الخامس ، ويحاضر فيها كلّ من : أ.د/ طارق توفيق نائب وزير الصحة ، وأ.د/ محمود ربيع مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق ( 31/ 5/ 2023م ) عقب صلاة المغرب.

سابعًا : سفر نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وعددهم ( 19 ) إمامًا وواعظة ؛ لمرافقة بعثات الحج المصرية لتوعية الحجيج ، والإجابة عن استفساراتهم .

ثامنًا : نشر كتابي : (التيسير في الحج ، والحج والعمرة مناسك وأسرار) إلكترونيًّا على موقع الوزارة وصفحاتها المتنوعة ؛ لتيسير الرجوع إليها.

والوزارة تتمنى السلامة لحجاج بيت الله الحرام وتسأل الله لهم القبول