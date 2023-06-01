عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تخصص مجالس الإفتاء بالمساجد للحديث عن فقه الحج

صدى البلد

كشفت وزارة الأوقاف خطة  توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ ، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وبناء الوعي الرشيد، والتوعية بما يتناسب مع المواسم المتنوعة خلال العام ، ومنها موسم الحج، وبيانها كالتالي :  
أولًا : تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج ، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج ، وعددها (112) مجلس إفتاء .
ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج .
ثالثًا:  تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج ، وذلك على النحو التالي :
1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م
2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م
3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م
رابعًا : في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، تقرر عقد محاضرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بجميع المحافظات خلال شهر يونيو 2023م ،بعد صلاة المغرب ، وذلك بعدد 
( 1000 ) مسجد ، وبمشاركة ( 1000 ) إمام من الأوقاف ، و ( 1000 ) واعظ من الأزهر الشريف ، وتتناول بعض هذه اللقاءات التعريف بمناسك الحج ، وتعظيم هذه الشعيرة من خلال الموضوعات التالية :  
1 - الحج مدرسة إيمانية  - 13 يونيو ٢٠٢٣م
2 - فضائل العشر وأحكام الأضحية - 20 يونيو ٢٠٢٣م
3 - سنن العيد وآدابه - ٢7 يونيو ٢٠٢٣م
 خامسًا : الأسبوع الثقافي الدعوي : 
تقرر عقد الأسبوع الثقافي الدعوي الأسبوع القادم في الفترة من 4/ 6/ 2023م حتى 7/ 6/ 2023م تحت عنوان ( فقه الحج )، وذلك على النحو التالي :
م - اليوم - الموضوع
1. -    الأحد 4/ 6/ 2023م - ماذا قبل الحج ؟
2. - الاثنين 5/ 6/ 2023م - الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير
3. - الثلاثاء 6/ 6/ 2023م - الحج مدرسة أخلاقية
4. - الأربعاء 7/ 6/ 2023م - شعائر الحج والتذكرة باليوم الآخر
وسيتم إقامة الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية وعددها ( 27 مديرية ) ، من خلال المساجد التالية : 
1. - القاهرة - التوفيقي بحلوان
2. - الجيزة - المجمع الإسلامي (أ) – الشيخ زايد
3. - الإسكندرية - القدس – كوبري الناموس – محرم بك
4. - الإسماعيلية - الرحمن الصعايدة  - أبو صوير المحطة
5. - أسوان - منصور حمادة – شارع عباس فريد –أسوان أول
6. - أسيوط - التقوى – شارع ثابت – مدينة أسيوط
7. - الأقصر - العتيق – أرمنت
8. - البحر الأحمر - سيد الشهداء – سفاجا
9. - البحيرة - الغفران – مدينة إيتاي البارود
10. - بني سويف - حي بني سويف الجديدة – بندر بني سويف
11. - بورسعيد - المجمع الإسلامي – الزهور
12. - جنوب سيناء - الإمام علي – مدينة أبو رديس
13. - الدقهلية - العراقي – طناح – شرق المنصورة
14. - دمياط - الكبير – ميت أبو غالب
15. - سوهاج - خالد بن الوليد – بندر سوهاج
16. - السويس - نبي الله داود ( عليه السلام ) – السلام – عتاقة
17. - الشرقية - مسجد السلام – المجاورة 36 – العاشر من رمضان
18. - شمال سيناء - عمرو بن العاص – حي المساعيد – غرب العريش
19. - الغربية - النور – قرية مشال – بسيون
20. - الفيوم - الشبان المسلمين
21. - القليوبية - الطناني – شبين القناطر شرق
22. - قنا - الوحدة العربية – مدينة العمال
23. - كفر الشيخ - الكبير أريمون
24. - مطروح - الرمل – سيوة
25. - المنوفية - الأربعين – سرس الليان
26. - المنيا - التحرير – شلبي
27. - الوادي الجديد - التواب الرحيم – المجمع الإسلامي – الداخلة
سادسًا : تقرر عقد ندوة عقيدتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصحيفة عقيدتي للتعريف بموسم الحج في ندوة علمية كبرى تحت عنوان (إرشادات فقهية وطبية لحجاج بيت الله) بمسجد المهند بالتجمع الخامس ، ويحاضر فيها كلّ من : أ.د/ طارق توفيق نائب وزير الصحة ، وأ.د/ محمود ربيع مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق  ( 31/ 5/ 2023م ) عقب صلاة المغرب. 
سابعًا : سفر نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وعددهم ( 19 ) إمامًا وواعظة ؛ لمرافقة بعثات الحج المصرية لتوعية الحجيج ، والإجابة عن استفساراتهم .
ثامنًا : نشر كتابي : (التيسير في الحج ، والحج والعمرة مناسك وأسرار) إلكترونيًّا على موقع الوزارة وصفحاتها المتنوعة ؛ لتيسير الرجوع إليها.
والوزارة تتمنى السلامة لحجاج بيت الله الحرام وتسأل الله لهم القبول

الأوقاف وزارة الأوقاف حجاج بيت الله الحرام الفكر الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

ترشيحاتنا

وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بسلطنة عمان بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي

صندوق الإدمان والكاتدرائية المرقسية يطلقان برنامج لحماية الشباب في الكنائس من المخدرات

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية تكريم العاملين بكلية الهندسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

مش بنشوف بعض كتير.. منى زكي تكشف سبب نجاح زواجها من أحمد حلمي

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ