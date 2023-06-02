1500 لاعب في بطولة كأس مصر للجيت كون دو

انطلقت بطولة كأس مصر للجيت كون دو اليوم الجمعة والمقامة في نادي طلائع الجيش على مدار يومين بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 27 هيئة على مستوى الجمهورية.

وقام الاتحاد المصري للجيت كون دو برئاسة أحمد خليفة بتفعيل قانون الاتحاد الدولي للعبة في بطولة كأس مصر.

قال سمير صبري أمين صندوق الاتحاد المصري للجيت كون دو، إن تفعيل القانون الدولي في بطولة كأس مصر المقبلة يأتي ضمن خطة الاتحاد لصقل مواهب ومهارات اللاعبين بإطلاعهم على كل ما هو جديد في رياضة الجيت كون دو.

وأضاف أن القانون الدولي للجيت كون دو مطبق في البطولات الدولية والقارية ولذلك جاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كون دو بتفعيله بداية من بطولة كأس مصر بهدف تكوين قطاع كبير من اللاعبين على دراية بكافة تعليمات القانون الدولي استعدادا للمشاركات الدولية في المستقبل القريب.

من جانبه قال الحكم الدولي أحمد سعيد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري للجيت كون دو إنه تم تفعيل التحكيم الإلكتروني استعدادا لتصفيات اختبارات المنتخب للمشاركة في بطولة العالم المقبلة.

ويقام على هامش بطولة كأس مصر للجيت كون دو اختبار حزام المدربين للحزام البرتقالي في أحمر وهو الحزام المؤهل للحزام الأسود «واحد دان».