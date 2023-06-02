«ياعيني عليكي يا طيبة» و«أصل الحكاية».. عرض وأوبريت على مسرح الشباب والرياضة

استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة، ضمن برنامجه الثقافي، والفني، عرض مسرحي بعنوان «ياعيني عليكى يا طيبة»، لمجموعة من طلاب إحدى مدارس اللغات، وذلك في العروض الفنية والغنائية والاستعراضية التي تقدمها الطلبة، في إطار خطة عودة المسرح المدرسي.

«يا عيني عليكى يا طيبة»، تقديم مجموعة من الطلبة الموهوبين، وناقش سلبيات المجتمع من تعليم وصحة وغيرها، وأن هناك جوانب إيجابية أيضا فى كل مجال، وأن مصر أنجبت الكثير من المفكرين والادباء والفنانين والرياضيين وغيرهم، والعرض المسرحي تأليف وإخراج بكر البنا، وبطولة مجموعة من الطلبة منهم أحمد إيهاب، ومعاذ الغنام، ويعقوب أشرف، ومارك عفيفي، ويس محمد، ويوسف شبراوى، ومازن وندى غنيم، ومنة مختار وزينة محمد، وسما حمدي، وچودي حمدي، وأحمد شريف، وأحمد رمضان، وأحمد طه، وحلا محمد، وچولي عفيفي، وشذا شادي، وچوڤاني بوليس.

وأشار المخرج بكر البنا، إلى أن هذه العروض تساعد كثيرا الأولاد على اكتشاف أنفسهم، ومواجهة الجمهور حيث يتم تشجيعهم واكتشاف المواهب الفنية منهم وتقديمهم للمجتمع بشكل يتيح لهم تنمية مواهبهم والاستمرار نحو ما هو أفضل.

كما تم عرض أوبريت «أصل الحكاية»، تحت اشراف عماد جاد، ويقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والكلاسيكية ومنها أغنية: «الشهيد، والممر، والموضات، أبويا وصاني، والمتحيز» وغيرها.

وقدم العرض بكر البنا، ومجموعة من الطلبة ومنهم فريدة اسامة، وآدم إيهاب، وأدهم محمد، وأحمد ايهاب، وچودي حمدي، وكرمة شريف فاطيمه، علاء معاذ الغنام، إياد شريف، وچولي عفيفي، ومارك عفيفي وغيرهم، وقامت على إشراف الحفل منى موريس، وعلا عمر، ونجلاء رجب.

وقالت مشيرة الرشيدي، المسئول عن النشاط، أن هذا اليوم يعد من اسعد اللحظات بالنسبة لها لأنه يسوده الحب والتقارب بينها وبين الطلبة، والمدرسين، لافت إلى أن هناك جانب أخر من التعليم التربوي وهو تشجيع أولادنا على إظهار كل ما يحملوه من داخلهم من طاقة فنية وإبداعية وخيال.