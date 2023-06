أبرزها لعبة Assassin’s Creed Codename Jade .. تفاصيل مؤتمر Ubisoft Forward| فيديو

تعقد شركة "يوبي سوفت" للمحتويات الترفيهية وتطوير ألعاب الفيديو الفرنسية مؤتمرها Ubisoft Forward في 12 يونيو الجاري، في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بالتوقيت الشرقي / 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي ، وسيتم بث المؤتمر مباشرة عبر قنوات Ubisoft الرسمية سواء اليوتيوب أو Twitch.

قبل البدء في فعاليات الحدث المنتظر، سبق وأن أكدت شركة Ubisoft مؤخرًا جدول أعمالها ومشاريعها الجديدة واحدث إصداراتها للسنة المالية الحالية والتي تتضمن كلا من Assassin's Creed Mirage و Avatar: Frontiers of Pandora و Tom Clancy's Rainbow Six Mobile و Tom Clancy's The Division Resurgence و Skull and Bones و The Crew Motorfest و XDefiant .

ولتشويق عملائها من محبي ألعاب الفيديو، أصدرت إعلانًا تشويقيًا موجزًا لما ستعلن عنه رسميا خلال المؤتمر، ويبدو أن هناك لعبة ألغاز جديدة لم تعلن عن اسمها حتى الآن ستكون من بين ما يكشف عنه.

ويُظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يتفقدون مشاهد من مؤتمرات Ubisoft الصحفية السابقة، مع ومضات خاطفة من مجموعات رقص Just Dance ثم نرى مقاطع من الألعاب المقرر الكشف عنها، Avatar: Frontiers of Pandora ، و Assassin's Creed Mirage ، و The Crew Motorfest ثم بعد ذلك نجد في الإعلان مادة متموجة تشبه القماش باللونين الأسود والذهبي على الشاشة، و امرأة تشاهد وتسأل ، "انتظر، ما هذه اللعبة؟" وينتهي الفيديو.

Assassin's Creed Codename Jade

كما أكدت "يوبي سوفت" عبر حسابها الرسمي بتويتر أن Assassin’s Creed Codename Jade ستكون ضمن عروض مؤتمر Ubisoft Forward، حيث تم الإعلان عن المشروع في العام الماضي جنبًا إلى جنب مع عدد من ألعاب Assassin’s Creed الأخرى، وستقام أحداث جزء Codename Jade في الصين القديمة.

وحتى الآن ، المعلومات لا تزال قليلة عن Codename Jade. في الإعلان التشويقي الأول الذي صدر العام الماضي، أُعلن أن اللعبة ستكون أحداثها في الصين القديمة، كل ما رأيناه مجرد نسر ينقض على مستوطنة كبيرة.