عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها لعبة Assassin’s Creed Codename Jade .. تفاصيل مؤتمر Ubisoft Forward| فيديو

Assassin's Creed
Assassin's Creed Codename Jade

تعقد شركة "يوبي سوفت" للمحتويات الترفيهية وتطوير ألعاب الفيديو الفرنسية مؤتمرها  Ubisoft Forward  في 12 يونيو الجاري، في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بالتوقيت الشرقي / 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي ، وسيتم بث المؤتمر مباشرة عبر  قنوات Ubisoft الرسمية سواء اليوتيوب أو Twitch.  

قبل البدء في فعاليات الحدث المنتظر، سبق وأن أكدت شركة Ubisoft مؤخرًا جدول أعمالها ومشاريعها الجديدة واحدث إصداراتها للسنة المالية الحالية والتي تتضمن كلا من Assassin's Creed Mirage و Avatar: Frontiers of Pandora و Tom Clancy's Rainbow Six Mobile و Tom Clancy's The Division Resurgence و Skull and Bones و The Crew Motorfest و XDefiant .

ولتشويق عملائها من محبي ألعاب الفيديو، أصدرت إعلانًا تشويقيًا موجزًا لما ستعلن عنه رسميا خلال المؤتمر، ويبدو أن هناك لعبة ألغاز جديدة لم تعلن عن اسمها حتى الآن ستكون من بين ما يكشف عنه.

ويُظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يتفقدون مشاهد من مؤتمرات Ubisoft الصحفية السابقة، مع ومضات خاطفة من مجموعات رقص Just Dance ثم نرى مقاطع من الألعاب المقرر الكشف عنها، Avatar: Frontiers of Pandora ، و Assassin's Creed Mirage ، و The Crew Motorfest ثم بعد ذلك نجد في الإعلان مادة متموجة تشبه القماش باللونين الأسود والذهبي على الشاشة، و امرأة تشاهد وتسأل ، "انتظر، ما هذه اللعبة؟" وينتهي الفيديو.

Assassin's Creed Codename Jade

كما أكدت "يوبي سوفت" عبر حسابها الرسمي بتويتر أن Assassin’s Creed Codename Jade ستكون ضمن عروض مؤتمر  Ubisoft Forward، حيث تم الإعلان عن المشروع في العام الماضي جنبًا إلى جنب مع عدد من ألعاب Assassin’s Creed الأخرى، وستقام أحداث جزء Codename Jade في الصين القديمة.

وحتى الآن ، المعلومات لا تزال قليلة عن Codename Jade. في الإعلان التشويقي الأول الذي صدر العام الماضي، أُعلن أن اللعبة ستكون أحداثها في الصين القديمة، كل ما رأيناه مجرد نسر ينقض على مستوطنة كبيرة.

يوبي سوفت اليوتيوب Twitch Ubisoft Ubisoft Forward Assassin s Creed Assassin s Creed Codename Jade

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

موضوعات متعلقة

بخطوات بسيطة.. إزاي تعمل حظر للإعلانات على أجهزة أندرويد

16GB رام.. Teclast تطلق جهاز لوحي جديد من الفئة المتوسطة

ريلمي تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا 50 ميجابيكسل

مناسب للطبقة المتوسطة.. موتورولا تطرح Razr 40 القابل للطي رسميا

عدسة تقريب بصري 5x.. سامسونج تستعد لطرح Galaxy S24 Ultra بإمكانيات رائدة

تستحوذ على 80% من المبيعات.. سامسونج تهيمن على الهواتف القابلة للطي

ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى

ترشيحاتنا

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام.. اعرفها بسهولة واختصار

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

اشتهر بالإنشاد الديني .. قصور الثقافة تنعي الفنان ياسر فتحي

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد 24 جلسة حضرها ألفا مشارك خلال أسبوعين

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ