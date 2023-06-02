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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: المؤسسات المحلية والعربية تقود مؤشرات البورصة نحو المنطقة الخضراء

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع قدره 37.54 نقطة بنسبة صعود 0.21% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17533.31 نقطة بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية والتي شهدت صعوداً جماعياً منذ بداية تعاملات الأسبوع.

وأضاف أنه بفضل استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع ودفعه نحو الصعود واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة والاستقرار أعلاه.

بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر، حسب قوله.

ومن المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية.

وتابع في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني وهو 17000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد نجح تحقيق مستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق مرتفعا بمقدار 39.55 نقطة بنسبة صعود 1.22% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3289.54 نقطة بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والاجانب نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم تدريجياً.

وتوقع أن يشهد المؤشر السبعيني استمرارا للاداء الإيجابي خلال تعاملات الأسبوع مستهدفا مستوى المقاومة 3300 نقطة وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 3260 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني وهو 3200 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

استطرد: تصدر قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية قائمة انشط القطاعات خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 27.65% والذي شهد نشاطا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، ويأتي بالمرتبة الثانية بقائمة أنشط القطاعات قطاع العقارات بنسبة 18.62%.

ويأتي بالمرتبة الثالثة قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.77% ثم جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة 9.64% والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي راس المال السوقي بنسبة 25.22%.

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