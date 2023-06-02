صن داونز | تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل لقاء الوداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة.



خاض الفريق مراناً قوياً سبقه محاضرة مطولة شرح فيها كولر طريقة لعب المنافس التي ستعتمد في الأساس علي تضييق المساحات في الثلث الدفاعي ومنع تناقل الكرة.



وطالب المدير الفني للأهلي من لاعبية ضرورة السرعة في الوصول لمرمي الوداد والتسديد من خارج منطقة الجزاء وتواجد ما لا يقل عن 4 لاعبين في منطقة حارس مرمي بطل المغرب خاصة مع إجادتهم للكرات الطويلة.



وحذر كولر لاعبيه من الكرات المرتدة للمنافس حيث قام بعرض اجزاء من مباراة صن داونز والوداد التي أقيمت في بريتوريا وكانت سبباً في تاهل الوداد للنهائي ، حيث كان يصل لمرمي بطل المغرب بأقل عدد من التمريرات وفي ثواني معدودة.



وشدد المدرب السويسري علي مروان عطية واليو ديانج بضرورة التغطية علي تقدم علي معلول ومحمد هاني وتجنب الكرات التي سيتم إرسالها حلفهم خاصة أن الوداد يجيد اللعب بهذا الشكل، وقال للاعبيه أنه يجب عليهم عدم التسرع بغية التسجيل المبكر وأن يستثمروا كل الفرص التي تلوح لهم للتسجيل منها.



ويدخل الفريق الاحمر في معسكر مغلق اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة.

