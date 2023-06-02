الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: نسعى لتسويق أنواع سياحية عديدة

‏قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أننا لا نريد أن تكون السياحة الثقافية هي فقط التي تشتهر بها مصر.

وتابع أحمد غنيم خلال لقاء له في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك سياحة السفاري لم نستغلها ولدينا أيضا السياحة العلاجية.

وأكد أنه حتى الآن هناك مجهودات موجودة لإبراز بعض هذه الأمور ولكن مازلنا مرتبطين في ذهن السائح أن مصر عبارة عن آثار وشواطئ، وتغيير هذا المنظور يحتاج إلى تسويق بشكل مختلف، وهيئة تنشيط السياحة تقوم بعمل مجهودات في هذا الإطار وهناك اكثر من إعلان بدأنا محاولة التغيير و إبراز معالم مصر المختلفة لكن مازلنا غير قادرين على جذب السياح إلى هذا المجال.

برنامج مشترك بين الوزارات المعنية

وأضاف أن هناك أمور تكون مرتبطة بالتعاون مع جهات أخرى مثل السياحة العلاجية تحتاج إلى تعاون مع وزارة الصحة والسياحة البيئة تحتاج إلى تعاون مع وزارة البيئة وبالتالي تغيير وجهة نظر السائح إلى هذا الأمر يحتاج منا أن نكون مستعدين وهذا ليس عمل وزارة السياحة فقط لكن لكل وزارة باع في هذا الأمر ويجب أن يكون هناك برنامج مشترك من قبل الوزارات المعنية.