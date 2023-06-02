المتحف القومي للحضارة : الاستثمار السياحي مطلوب له 3 مقومات لإنجاحه

‏قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن مصر لها الكثير من المقومات ليس فقط في السياحة الثقافية ولكن في السياحة الشاطئية والعلاجية.

وتابع أحمد غنيم خلال لقاء له في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عندما نتحدث عن بيئة الاستثمار السياحي يجب النظر إلى الاستثمار بشكل عام و نرى المشاكل على أرض الواقع وهل المستثمر قادر على الاستثمار وقادر على إيجاد أرض بسهولة أم سيكون هناك مشاكل، والاستثمار السياحي هو جزء من البيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى خصوصيات تتعلق بمقومات هذا الاستثمار مثل الحفلات وأساليب الترويج وتأمين السياح وكل هذه الأمور لها خصوصية في هذا الاستثمار.

وأضاف "وإذا أردنا تنشيط الاستثمار السياحي في مصر يجب النظر الى مظلة الاستثمار بشكل عام و أن نبحث في الخصوصية والتفرقة بين الأمور التي ستتم على المدى الطويل مثل سعة الفنادق والطرق.