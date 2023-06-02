رئيس تنشيط السياحة يعقد لقاءات مهنية بموسكو لدفع الحركة من السوق الروسي

عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له، عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسى، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بالتنسيق وبحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو.



وقد شارك فى هذه اللقاءات محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار أحمد مدحت بالسفارة المصرية في موسكو.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعريف كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسى بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى أن السوق الروسى يعد أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، فى عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسى ، حيث أعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها فى زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمى الرحلات بالسوق الروسي من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم استعراض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلى اتحاد منظمي الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوي القادم له بمصر.



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