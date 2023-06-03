صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. وأفضلها

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج ما أجمل الصلاة على سيدنا النبي في ثوابها وفي كلماتها وفي عظم أجرها عند رب العالمين، ﺍﻟﻠﻬﻢ أعطني من جماله وجلاله ﷺ وأملأ قلبي بحبه ﻭﻋﺸﻘﻪ ﻭﻭﺻﺎﻟﻪ ﷺ ومن صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحوائج اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك ، وجرى به قلمك ، ونفذ به حكمك ، في برك وبحرك ، وسائر خلقك ، عدد ما أحاط به علمك القديم ، من الواجب والجائز والمستحيل وتفاصيل صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج نقدمها بالتفاصيل لقرائنا الكرام.



صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج اﻟﻠﻬﻢ ﺃﺑﻠﻎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ومولانا محمدا سلاما تاما وصلاة كاملة وأبلغه حبا قلبيا ظاهرا لاتصل دائما ﺑﻨﻮﺭﻩ وكماله اللَّهُمَّ اطْوِ لِسَانِي بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ لِي فِي كُلِّ نَفَسٍ بِقَدْرِ ذَرَّاتِ الْعَوَالِمِ كُلِّهَا الْسِنَةٌ تُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَسَلَّمَ بِكُلِّ لُغَاتِ خَلْقِكَ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْفَرْشِ مِنْ بَدْءِ الْبَدْءِ إِلَى مَالا نِهَايَةَ لِكَمَالِ اللهِ وَبَقَائِهِ حَتَّى أَنْغَمِسَ فِى أَنْوَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَكُونَ نُورًا كُلِّيًا رُوحَا نِيًّا أَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْعِلْمَ وَالْفَهْمَ وَالْحِكْمَةَ وَالرَّشَدَ وَصَلاحَ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالأَخِرَة ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الزَّكِيِّ صَلاتَكَ الدَّائِمَةَالأَزَلِيَّةَ الأَبَدِيَّة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .



أفضل صيغ الصلاة على النبي

أفضل صيغ الصلاة على النبي صل على سيدنا محمد صلاة تدوم ولا تزول ( اللهم ) صل صلاة جلال ، وسلم سلام جمال ، على حبيبك سيدنا محمد ، وأغشه اللهم بنورك ، كما غشيته سحابة التجليات ، فنظر إلى وجهك الكريم ، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم ، الذى أعاذه من كل سوء ، اللهم فرج كربنا كما وعدت { أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء } وعلى آله وصحبه أجمعين ( اللهم ) صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ ، وأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَة.

أفضل صيغ الصلاة على النبي ( اللهم ) صل صلاة كاملة ، وسلم سلاما تاما ، على سيدنا محمد النبي الأمي ، الذى تنحل به العقد ، وتنفرج به الكرب ، وتقضى به الحوائج ، وتنال به الرغائب ، وحسن الخواتم ، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله ( اللهم ) صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، كما صليت على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل سيدنا إبراهيم ، وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، كما باركت على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد ، وعَلَى سيدنا آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَفي الآخِرِينَ ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ.

أفضل صيغ الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، عدد ما في علم الله ، صلاة دائمة بدوام ملك الله( اللهم ) صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻣلأ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺒﺎ للصلاﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺷﻮﻗﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺒﺎ ﻳﻮﺻﻠﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺸﻘﺎ ﻳﻮﺻﻠﻨﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺻﻠﺔ ﻻ ﺃﻧﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻟﻴﻪ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله ، عدد حروف القرآن حرفا حرفا ، وعدد كل حرف ألفا ألفا ، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا ، وعدد كل صف ألفا ألفا ، وعدد الرمال ذرة ذرة ، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة.

اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول ، نُورِ الْجَمَالِ وَسِرِّ الْقَبُول ، أَصْلِ الْكَمَالِ وَبَابِ الْوُصُول ، صلاةً تَدُومُ وَلا تَزُول اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ ، وَأَعْظَمِ رَسُول ، مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول ، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ ، فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول.صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول ، وَالأَمْراَضِ وَالذُّبُول.وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُولصلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ سيدنا الرَّسُول ، وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ.

وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول ، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه آميـن آمين آميــن( اللهم ) صلِّ وسلم على صاحب الخُلق العظيم ، والقدر الفخيم ، مَن أرسلته رحمة للعالمين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ألحقنا بخُلقه ، وأدبنا بأدبه ، وأحي فينا وفى أُمته هذه المعاني ، يا كريم يا كريم يا كريم ، يا ذا العرش العظيم يا ذا العرش الكريم يا ذا العرش العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك ومجد وكرِّم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين.



صيغ نادرة في الصلاة على النبي

صيغ نادرة في الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد أنفاس البشر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأرياش والشعر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد القطر والمطر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الغزال والوبر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد النمل والذر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد المصابيح في الغدر، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد السمع والبصر، وصل اللهم عليه وعلى اله صلاة مضاعفة بعدد من حج واعتمر ومن هلل ومن كبر ومن سبح ومن استغفر ومن اقبل ومن أدبر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم المحشر ، ومن ال صيغ نادرة في الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الصور واللغات، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الحروف والكلمات، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الحسنات والسيئات، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد المتحركات والساكنات، مما خلقته في العلويات والسفليات، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأراضي والجهات، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الخيرات والبركات، وصل اللهم على المخصوص بأشرف المقامات الممنوح بأجزل العطيات الراقي بأعلى الدرجات سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أهل الكرامات والغزوات، صلاة دائمة بدوام ملك الله خالق الأرض والسماوات.



صيغ نادرة في الصلاة على النبي

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لب اللباب، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد السحاب وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الرقاب وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كل حجاب، وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الحساب.



اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد المصلين والذاكرين، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الصابرين والشاكرين، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الطالبين والزاهدين، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد البارين والمطعمين، وصل وسلم على سيدنا محمد الرسول الهادي الأمين، وصل وسلم على سيدنا محمد مجلي القلب الحزين، وصل وسلم على سيدنا محمد خير من في الأرض والسماء أجمعين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملإ الأعلى إلى يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك المصطفى، وصل وسلم على سيدنا محمد رسولك المجتبى، وصل وسلم على سيدنا محمد حبيبك المرتضى، وصل وسلم على سيدنا محمد سلطان الأنبياء، وصل وسلم على سيدنا محمد برهان الأصفياء، وصل وسلم على سيدنا محمد صفوة الأتقياء، وصل وسلم على سيدنا محمد معدن الجود والوفاء، وصل وسلم على سيدنا محمد بحر المكارم والصفاء، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله رسول الرحمة والهدى.

