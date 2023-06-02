العصر الذهبي للمساجد.. عمارة بيوت الرحمن في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي، تطورًا كبيرًا في مجال بناء وتجديد المساجد وتعتبر المساجد من العناصر الهامة في الهوية المصرية والثقافة الإسلامية، وتمثل مركزًا روحيًا واجتماعيًا للمجتمع المسلم.

تركزت جهود الحكومة على تجديد المساجد القديمة، وبناء مساجد جديدة في مختلف أنحاء البلاد. تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة مناسبة للصلاة وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع المصري، وتجديد وتطوير عدد من المساجد التاريخية المعروفة في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.

وتطوير البنية التحتية للمساجد، مثل إصلاح السقف والأرضيات وتجديد أنظمة الإضاءة وتحسين وسائل الراحة للمصلين حيث تم تجهيز بعض المساجد بأحدث التقنيات والتجهيزات لتسهيل إقامة الصلوات والمناسبات الدينية الأخرى.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العام المالي الحالي 2022 / 2023م من أفضل الأعوام التي تم فيها فرش وتجديد فرش المساجد، حيث تم فرش أكثر من 2300 مسجد بإجمالي مساحة تقدر بنحو 670 ألف متر بتكلفة تقدر بنحو 141 مليون جنيه، والتي تعتبر أعلى كمية فرش تتاح للمساجد في تاريخ وزارة الأوقاف.

وأضاف الوزير في تصريحات سابقة له أن وزارة الأوقاف تعمل وفق معايير دقيقة تعتمد على النظام والأولويات، فالوزارة تعطي أولوية للمساجد التي يتم افتتاحها، ولا توجد لدينا قائمة انتظار على الإطلاق لمساجد الافتتاح ولا يوجد مسجد واحد "افتتاح" على مستوى الجمهورية سواء تقدم به أحد السادة النواب أم أحد المواطنين أم عن طريق المديريات لم يتم فرشه، والعبرة بمدى احتياج المسجد إلى الفرش، وتقوم المديريات الإقليمية بعمل معاينة دقيقة لجميع المساجد، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تتأخر في ذلك على الإطلاق سواء في مساجد الافتتاح أم غيرها.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة طرحت خلال العام المالي 2022/ 2023م على نفقتها ومن موازنتها ومواردها الذاتية 518 مسجدًا هذا العام، وقد تم الانتهاء من 245 مسجدًا وجار العمل في 273 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (10172) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (10,4) مليار جنيه، منها (4445) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,6) مليار جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (5727) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (4,8) مليار جنيه.

يضاف إلى ذلك ما تم في هذه المرحلة من عمارة غير مسبوقة للمساجد الكبرى على الإطلاق لا في مصر ولا في أي دولة أخرى، ولا من حيث عدد المساجد أو نوعيتها، وما حدث من تطوير في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) جعل من المسجد قبلة جديدة تليق بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) وساحته، وليس ذلك خاص بمسجد الإمام الحسين فقط، بل شمل ذلك مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمصر القديمة، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) الذي يتم تطويره.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة - مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة يوم الأحد.

يأتي ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ود. شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ود. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

انجازات الأوقاف في عهد الرئيس السيسي

ومن أهم هذه الإنجازات :

(1)

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

بزيادات تتراوح ما بين (4833) و (6257) جنيهًا

(2)

إحكام السيطرة على المساجد

وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

(3)

تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد

واستحداث أنشطة جديدة منها

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

(4)

أكثر من 10,4 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)

إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (10172) مسجدًا

افتتاح أكثر من (3684) مسجدًا في عامين (من سبتمبر 2020م حتى مارس 2023م)

(5)

أكثر من 2,466 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع

منها :

(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

(6)

(419) مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير

من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة

وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية

(7)

أكثر من 2,1 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها

وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2023م

( 8 )

أعظم أطلس وقفي في العالم

إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

(9)

تشييد (17055) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه

منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية

من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

(10)

إيفاد وإعارة (1738) إمامًا وقارئا

وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول

بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية

وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

(11)

(11) مؤتمرًا دوليًّا و (8) مسابقات عالمية

لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير

(12)

(7107) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

(13)

افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

(14)

أكثر من ( 5800 ) إمام وإداري على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا

وحصول أكثر من (1646) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية

(15)

التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات :

(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)

(16)

إهداء أكثر من (882) ألف كتاب لمختلف دول العالم

من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

(17)

تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)

والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد

وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

( 18 )

إنفاق أكثر من (149) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

(19)

توزيع (6970) طن لحوم أضاحي على (6,970) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

بإجمالي مبلغ (689,528,359) جنيهًا

وتوزيع (1178) طن لحوم إطعام على (1,178) ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

بإجمالي مبلغ (37936924) جنيه

