فضل وحكم الصلاة على رسول الله.. وكيل وزارة الأوقاف سابقا يوضحها

تحدث محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن فضل وحكم الصلاة على رسول الله، قائلا: نحن أمرنا في القرآن الكريم بكثرة الصلاة على رسول الله، مستشهدا بقول الله عز وجل :" إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".



وأضاف "محمد عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الصلاة لها أكثر من معنى، متابعا: صلاة الإنسان المؤمن تتمثل في الدعاء ومن الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة استغفار، متابعا: صلاتنا على رسول الله دعاء منا لرسول الله بالرحمة.



ولفت إلى أننا مطالبين بكثرة الصلاة على رسول الله لعدة أسباب، أولهم أن الله والملائكة يصلون عليه، كما أن القرآن الكريم أمرنا بالصلاة على رسول الله.