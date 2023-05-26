فضائل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تكفى الهموم وتغفر الذنوب

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشور على صفحته عبر فيس بوك، يبين فيه فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة.

وقال وزير الأوقاف في المنشور : ما أعظم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وما أعظم فضائلها وبركتها، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "من صلَّى عليَّ واحدةً صلَّى اللَّهُ عليهِ عشرَا".

وذكر وزير الأوقاف، أن من فضائل الصلاة والسلام على نبيّنا (صلى الله عليه وسلم) استغفارُ الملائكة لمن يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "ما مِن مُسلِمٍ يصلِّي عليَّ إلَّا صلَّت عليهِ الملائِكةُ ما صلَّى علَيَّ فليُقلَّ العَبدُ من ذلِكَ أو ليُكثِرْ"، ومن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) نيل شفاعته (صلى الله عليه وسلم)، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أنه سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُــونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ".

ومن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) كفاية الهموم ومغفرة الذنوب، فعن أبي بن كعب (رضي الله عنه) أنه قال: يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي؟ فقال : "ما شِئْتَ" ، قال : قلتُ الربعَ ، قال : "ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ" ، قلتُ : النصفَ ، قال : "ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ" ، قال : قلْتُ فالثلثينِ ، قال : "ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ" ، قلتُ : أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها ؟ ، قـال : " إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفر لكَ ذنبُكَ".



وتحقيقًا لهذا الفضل وجه وزير الأوقاف، بأن تختم جميع المقارئ القرآنية بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لننال بركة القرآن الكريم والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

كما خصصنا فقرة في البرنامج الصيفي للطفل كل يوم أحد للصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وخصصنا خطبة الجمعة اليوم السادس والعشرين من شهر مايو للحديث عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم).



وتطبيقًا عمليًّا لخطبة الجمعة وجهنا بالصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) عقب خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد لننال بركة الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) خطابة وتطبيقًا عمليًّا ونغرس في قلوب النشء والشباب حب الصلاة والسلام على خير الأنام (صلى الله عليه وسلم)، فبلد يتلى فيه القرآن أناء الليل وأطراف النهار ويصلى فيه على النبي العدنان لا يضام أبدًا.