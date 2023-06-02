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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط: الكشف بالمجان على 1057 مواطنا في المسيري

قافله طبيه
قافله طبيه

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية المسيري بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان،  تردد عليها 1057 مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل 20 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، إلى جانب إجراء 408 تحاليل معملية وفحص 37 حالة بالأشعة و28 حالة أخرى بالسونار.

 

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