إبراهيم عيسى: أزمة روسيا وأوكرانيا طالت مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم يتقدم للإمام بشكل مهول وهائل، ومع هذا التقدم أصبحت كافة المعلومات متاحة أمام الجميع، ولا يوجد شخص يزعم أن المعلومات غير متاحة، مشددًا على أن المعلومات عن الاقتصاد المصري متاحة للجميع ولدى الجميع، ولذلك هناك الكثير من التقارير الأجنبية التي تتحدث عن الأزمة الحالية.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تقرير صحفي أجنبي تتطرق للحديث عن أزمة مصر التي تعرضت لها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن مصر تعرضت لأزمة اقتصادية بعد انفجار الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية طالت مصر.

مصر نفذت عدد من المشروعات

وأشار إلى أن الأموال الساخنة كانت اعتمدت عليها مصر بشكل كبير وهي كانت سببًا في الأزمة الحالية، وذلك عقب خروج الأموال الساخنة من مصر، موضحًا أن مصر نفذت عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كان بعضها مهم والبعض الأخر من الممكن ان يتم تأجيله.