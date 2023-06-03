رئيس جهاز القاهرة الجديدة: المدينة وصلت مساحتها الأن إلى 85 ألف فدان

‏قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن مدينة القاهرة الجديدة وصلت مساحتها الأن إلى 85 الف فدان.

وتابع خلال لقاء له في برنامج "حياة جديدة"، تقديم الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الخطة الاستثمارية للمدينة في حدود ٦ مليار جنيه مقسمة على عدد من القطاعات مثل قطاع الطرق قطاع المرافق أو قطاع الإسكان وقطاع التنمية بوجهه عام و مدينة القاهرة الجديدة تلبي كافة الاحتياجات لكافة فئات المجتمع يوجد بها فيلات وأيضا يوجد بها إسكان للشباب.

دار مصر

وأضاف أن حاليا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من تنفيذ الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الأولى والثانية في حدود 22 الف وحدة شامل الخدمات وانتهينا من تنفيذ في حدود 17 الف وحدة سكن مصر بنسبة تفوق 95%.